Bahçelievler'deki Oto Tamirhanesi Yangınında 10 Araç Hasar Gördü

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İstanbul Bahçelievler'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 10 araç hasar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

Bahçelievler'de oto tamirhanesindeki yangında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de dün gece saatlerinde oto tamirhanesinde çıkan yangında 10 araç hasar görmesinin ardından oluşan tahribatın boyu gün ağarınca ortaya çıktı. Alevlere teslim olan oto tamirhanesi yangın sonrası havadan görüntülendi.

Yangın, gece saat 00.30 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana yangında oto saniye içerisinde yer alan tamirhane 10 araç alevlerin arasında kalmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülmüştü.

Alevlerin teslim olduğu ve itfaiye ekiplerinin yaptığı 1 saatlik çalışma sonrası söndürülen yangın sonrası oto tamirhanesinde oluşan hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - 3.Sayfa
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