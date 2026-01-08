Haberler

Ayvalık'ta kuvvetli fırtına tekneleri batırdı

Güncelleme:
Ayvalık ilçesinde 50 ila 90 km/h hızlarla esen şiddetli lodos, tekneleri batırdı, ağaçları devirdi ve elektrik kesintilerine yol açtı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli lodos hayatı denizdeki tekneleri parçaladı..

Meteorolojiye göre hızı saatte 50 ila 75 kilometre ve yer yer 90 kilometreye ulaşan lodos fırtınası Ayvalık'ta etkili oldu.

Ayvalık'ın Altınova, Sarımsaklı, Cunda Adası ve ilçe merkezinde sahil kıyılarında esen şiddetli lodos, bazı bölgelerde ağaçların devrilmesine ve sahil bandındaki pek çok küçük balıkçı teknesinin de batmasına neden oldu.

Şiddetli lodos nedeniyle enerji nakil hatlarında kopmalar meydana gelirken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri oldu. UEDAŞ ekiplerinin kısa zamanda müdahaleleri sonucunda enerji akımı elektrik kesintisi olan bölgelere yeniden verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
