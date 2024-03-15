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Aydıntepe'de Vatandaşlara Uyuşturucuyla Mücadele ve Dolandırıcılık Konularında Bilgilendirme Yapıldı

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Aydıntepe İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yaparken, öğrencilere uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verdi. Ayrıca Uyuşturucuyla Mücadele uygulaması olan 'UYUMA' projesi tanıtıldı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekipleri vatandaşları 'Dolandırıcılık' konusunda bilgilendirdi, öğrencilere uyuşturucu ile mücadele konularında eğitim verdi. Ayrıca ekipler, ilçe sakinlerine Uyuşturucuyla Mücadele uygulaması olan 'UYUMA' projesini tanıttı.

Aydıntepe İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, ilçe merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşlara UYUMA uygulamasıyla alakalı broşür dağıtılarak, bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. Emniyet Genel Müdürlüğünün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan ücretsiz bir şekilde indirilen UYUMA projesi Aydıntepeli vatandaşlara tanıtıldı, uygulamanın ne şekilde kullanılacağı anlatıldı. Uygulamayı indiremeyen vatandaşlara yardımcı olan ekipler, merak edilen soruları da yanıtladılar. Verilen bilgilerden dolayı ekiplere teşekkür eden ilçe sakinleri, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dilediler.

Öte yandan ekiplerce Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Kız Öğrenci Yurdunda uyuşturucu ile mücadele konusunda seminer verilerek, öğrencilere de UYUMA projesinin tanıtımı yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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