Aydınspor'un 'Müdürü' cami tuvaletinde ölü bulundu

Aydın'ın sevilen spor figürlerinden 'Müdür' lakaplı Nevzat Demircioğlu, Hacı Fevzibey Camii tuvaletinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilen Demircioğlu'nun ani ölümü, ailesini ve sevenlerini derinden üzdü.

Aydın'ın spor camiasında sevilen isimlerden olan 'Müdür' lakaplı Nevzat Demircioğlu (65), cami tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1964 Sokak üzerinde bulunan Hacı Fevzibey Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tuvaletleri kontrol eden cami görevlisi, tuvalette bir kişinin hareketsiz yattığını gördü ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmaların ardından hayatını kaybeden kişinin, Aydın spor camiasının yakından tanıdığı 'Müdür' lakaplı Nevzat Demircioğlu olduğu tespit edildi. Gerekli çalışmaların ardından Demircioğlu'nun naaşı Kemer Mezarlığı morguna kaldırılırken, ilk belirlemelere göre Demircioğlu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Aydın'ın spor camiasında sevilen isimlerinden olan Nevzat Müdür'ün ani ölümü ailesi sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sevdiği takımın formasını üstünden çıkarmadı

Öte yandan bugün öğle saatlerinde çok sevdiği Aydınspor'un antrenmanı izlemek için stadyuma gelen Nevzat Demircioğlu'na, Aydınspor teknik heyeti ve futbolcular tarafından soğuk havalarda üşümemesi için antrenmanda mont hediye edilmişti. Mont sürpriz karşısında duygulanan Nevzat Müdür ise teknik heyet ve futbolculara teşekkür etmişti. - AYDIN

