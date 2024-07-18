Aydın'da Uyuşturucu Kullanımı Tespit Edilen 6 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Aydın'da jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda; Karpuzlu, Nazilli ve Söke'de uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karpuzlu, Nazilli ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde M.A.K., A.E., N.Ö., Ş.K., C.K. ve H.M. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Söke ilçesinde H.M. yakalanan isimli şüphelinin üzerinden de bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN