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Aydın'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonla tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda senet, banka kartları ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; senet, banka kartı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Nazilli KOM Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda vatandaşlara borç para vererek tefecilik yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 5 adet senet, banka kartları, hesap cüzdanı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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