Aydın'da Tarımsal Ürün Hırsızlığına Karşı Tedbirler Alınıyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik faaliyetler devam ediyor.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Karatepe, Kızılcaköy, Ilıdağ, Gökkiriş, Kıran, Cumayanı, Sarıçam ve Ahatlar Mahalleleri'nde tarımsal ürün hırsızlığının (İncir) önlenmesine yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Faaliyette; tarlada çalışan vatandaşlar ve üretici çiftçiler ürün hırsızlığına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi. - AYDIN