Haberler

Aydın'da Tarımsal Ürün Hırsızlığına Karşı Tedbirler Alınıyor

Aydın'da Tarımsal Ürün Hırsızlığına Karşı Tedbirler Alınıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı, tarımsal ürün hırsızlığını önlemek amacıyla köylerde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Çiftçilere, ürünleri korumak için dikkatli olmaları söylendi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik faaliyetler devam ediyor.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Karatepe, Kızılcaköy, Ilıdağ, Gökkiriş, Kıran, Cumayanı, Sarıçam ve Ahatlar Mahalleleri'nde tarımsal ürün hırsızlığının (İncir) önlenmesine yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Faaliyette; tarlada çalışan vatandaşlar ve üretici çiftçiler ürün hırsızlığına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Başkentte yeni nesil mezar anlayışı! İlgi hayli yüksek

Başkentte yeni nesil mezar anlayışı! İlgi hayli yüksek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu! Katil yine tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.