Aydın'da Tarımsal Ürün Hırsızlığına Karşı Tedbirler Alınıyor
Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı, tarımsal ürün hırsızlığını önlemek amacıyla köylerde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Çiftçilere, ürünleri korumak için dikkatli olmaları söylendi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik faaliyetler devam ediyor.
Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Karatepe, Kızılcaköy, Ilıdağ, Gökkiriş, Kıran, Cumayanı, Sarıçam ve Ahatlar Mahalleleri'nde tarımsal ürün hırsızlığının (İncir) önlenmesine yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Faaliyette; tarlada çalışan vatandaşlar ve üretici çiftçiler ürün hırsızlığına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi. - AYDIN
