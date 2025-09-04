Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta 512 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik icra edilen faaliyette Karacaören Mahallesi'nde 03.09.2025 günü içerisinde şüpheli şahısların bulunduğu araç durdurularak araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 512 adet tarihi sikke, 60 bin 385 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. M.G. isimli şüpheli şahsın Denizli ilinde bulunan ikametinde ise Denizli İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan koordineli çalışma sonucunda, 43 adet tarihi obje, 22 gram reçine esrar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN