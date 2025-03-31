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Aydın'da Sigara İmalathanesinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Aydın'da Sigara İmalathanesinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir sigara imalathanesinde 11 bin 500 adet boş makaron, 19 bin içi tütün doldurulmuş makaron ve 155 kg açık tütün ele geçirildi. Operasyon sonrası şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sigara imalathanesinde yapılan aramada çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığına yönelik koordineli faaliyet gerçekleştirildi. Efeler ilçesinde sigara sarımı yapan şüphelinin sigara imalathanesinde yapılan aramada 11 bin 500 adet boş makaron, 19 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 155 Kg Açık Tütün, 1 adet sigara sarma makinası, 1 adet tütün kıyma makinası ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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