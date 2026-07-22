Köşk'te 3 milyon liralık sahte gıda operasyonu: '4 ton salça ve 300 kilo zeytin ele geçirildi'

Aydın'ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen sahte gıda operasyonunda 3 milyon TL piyasa değeri olduğu değerlendirilen 4 ton salça ve 300 kilo zeytin ele geçirildi.

Yaz sezonunda turistik bölgelerde bölgesel ürün adı altında sahte gıda satışı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre yürütülen çalışma kapsamında Köşk ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde bir işletmeye operasyon düzenlendi. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı çalışmada, hijyenik olmayan şartlarda üretildiği ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu değerlendirilen 4 ton salça ile 300 kilogram zeytin ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlenen ürünlere el konuldu. İncelemeler kapsamında ürünlerden numune alınırken, işletme sahibi A.K. (37) hakkında sahte ve tağşiş gıda kapsamında değerlendirilmek üzere adli ve idari işlem başlatıldı. Ayrıca şüpheliye 500 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı