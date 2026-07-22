Haberler

Köşk'te 3 milyon liralık sahte gıda operasyonu: "4 ton salça ve 300 kilo zeytin ele geçirildi"

Köşk'te 3 milyon liralık sahte gıda operasyonu: '4 ton salça ve 300 kilo zeytin ele geçirildi'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ve tarım müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda, sahte ve sağlıksız koşullarda üretilmiş 4 ton salça ile 300 kilo zeytin ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değeri 3 milyon TL olarak belirlenirken, işletme sahibine 500 bin TL para cezası kesildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen sahte gıda operasyonunda 3 milyon TL piyasa değeri olduğu değerlendirilen 4 ton salça ve 300 kilo zeytin ele geçirildi.

Yaz sezonunda turistik bölgelerde bölgesel ürün adı altında sahte gıda satışı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre yürütülen çalışma kapsamında Köşk ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde bir işletmeye operasyon düzenlendi. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı çalışmada, hijyenik olmayan şartlarda üretildiği ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu değerlendirilen 4 ton salça ile 300 kilogram zeytin ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlenen ürünlere el konuldu. İncelemeler kapsamında ürünlerden numune alınırken, işletme sahibi A.K. (37) hakkında sahte ve tağşiş gıda kapsamında değerlendirilmek üzere adli ve idari işlem başlatıldı. Ayrıca şüpheliye 500 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit

Gerilim zirvede! Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...

Mezarının son halini gören ünlü oyuncu isyan etti