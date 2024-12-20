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Aydın'da Sağlığa Uygun Olmayan Gıda Maddeleri Ele Geçirildi

Aydın'da Sağlığa Uygun Olmayan Gıda Maddeleri Ele Geçirildi
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, piyasa değeri 2 milyon 175 bin TL olan sağlığa uygun olmayan gıda maddeleri bulundu. Yapılan kontrollerde çeşitli gıda ürünleri ele geçirilirken, şüphelilere ceza kesildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından Germencik otoyol gişelerinde durdurulan bir araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 175 bin TL olan sağlığa uygun olmayan gıda maddesi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik gişelerinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan kontrolde satışa hazır piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 175 bin TL olan 1 ton 994 litre karadut özü, 250 litre nar ekşisi, 135 litre nar özü, 90 litre kozalak özü, 90 litre damla sakızı, 75 litre yaban mersini özü, 70 litre süt reçeli ve 60 litre keçiboynuzu özü ele geçirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere toplam 400 bin TL tutarında cezai işlem uygulanırken, şüpheliler hakkında adli ve idari süreç devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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