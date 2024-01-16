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Aydın'da Sağanak Yağışla Karayolu Sular Altında Kaldı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte karayolu sular altında kalırken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte karayolu sular altında kalırken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Aydın'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış İncirliova ilçe merkezi Aydın- İzmir karayolunu sular altında bıraktı. Karayolunu kaplayan yağmur suları araç sürücülerini zor durumda bıraktı. Karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanırken, araç sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirildi. Bir aracın su içinde kaldığı bölgede ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İncirliova İzmir Aydın Ulaşım Doğal Afet Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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