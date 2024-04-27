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Aydın'da Kimlik Bildirim Sistemi Denetimi: 19 Kişiye Cezai İşlem

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Aydın'ın Bozdoğan ve Köşk ilçelerinde yapılan denetimlerde, işletmelerde çalışan 19 kişinin Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) girişlerinin yapılmadığı tespit edildi. 3 işletme sahibine toplamda 12 bin 809 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Bozdoğan ve Köşk ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerde çalışan 19 şahsın Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) girişlerinin yapılmadığı tespit edilirken, 3 işletme sahibine toplamda 12 bin 809 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yazıkent Mahallesi'nde bulunan iki işletmede çalışan toplam 17 şahsın ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca Yavuzköy Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çalışan 2 şahsın Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) girişlerinin yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca Yavuzköy Mahallesi'ndeki işletmedeki masa üzerinde sigara ve kül tablasının bulunduğu belirlendi. İşletme sahipleri hakkında 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 15 ve 17. maddesi kapsamında toplam 12 bin 809 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bozdoğan Aydın Köşk Güvenlik 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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