Aydın'da Kaçak ve Sahte Alkol Denetimleri Yapıldı

Aydın'da jandarma ekiplerince il genelinde kaçak ve sahte alkol satışlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca il genelinde alkol satılan işyerlerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler kapsamında işletmelerde kaçak, bandrolsüz veya sahte alkol satışlarına yönelik denetim yapıldı. Aydın'ın huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerin aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN