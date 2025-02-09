Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı

Dünyayı tedirgin eden 7.6'lık deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı
Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı

Bakan Şimşek'ten ezber bozan açıklama: Vatandaşlarımız haklı
Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı

Tartışma futbol sahalarından Meclis'e sıçradı
İsrail askerlerinden Filistinli esire korkunç işkence

Ayeti okutmaya zorlayıp korkunç işkencelerden geçirmişler

Aydın'da Kaçak ve Sahte Alkol Denetimleri Yapıldı

Aydın'da Kaçak ve Sahte Alkol Denetimleri Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde kaçak ve sahte alkol satışlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler, alkol satılan işyerlerinde yapıldı ve kontrollerin aralıksız süreceği bildirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerince il genelinde kaçak ve sahte alkol satışlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca il genelinde alkol satılan işyerlerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler kapsamında işletmelerde kaçak, bandrolsüz veya sahte alkol satışlarına yönelik denetim yapıldı. Aydın'ın huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerin aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

ABD'de beklenmedik kriz! Fiyatlar fırladı, raflar boşaldı
img

Tartışma futbol sahalarından Meclis'e sıçradı
img

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne'de Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' kutlandı

Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi
Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı

Turabi durdurulamıyor! Bakanlığın erişim engeline yeni şarkıyla yanıt
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!

100 dönümlük tarlasını yerle bir etti! Gerekçesi çıldırtacak cinsten
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.