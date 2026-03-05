Haberler

Efeler'de 4 işyerine kaçakçılık baskını

Efeler'de 4 işyerine kaçakçılık baskını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 işyerine baskın yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, çok sayıda kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 işyerine yapılan operasyonda 6 şüpheliye işlem yapılırken, çok sayıda kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Efeler ilçesinde bulunan 4 işyerine baskın yapıldı. Yapılan aramada 24 bin 60 adet tütün doldurulmuş makaron, 24 adet elektronik sigara, 55 adet kaçak sigara, 4 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında da 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü

Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi iki müjde

Dev derbi öncesi taraftarı havalara uçuracak iki müjde
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü!