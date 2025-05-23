Aydın'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 11 Ton Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 11 Ton Ele Geçirildi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde, KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 568 bin lira olan 11 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Araçta bulunan üç şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde KOM ekipleri yaptıkları operasyonda piyasa değeri 568 bin lira olan kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından akaryakıt kaçakçılığı faaliyetlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Köşk Çarşı Mahallesi'nde seyir halinde bulunan ve ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu tankerde bulunan piyasa değeri yaklaşık 568 bin lira olan 11 ton karışımlı akaryakıta el konuldu. Araçta bulunan M.E.A. ve E.A., M.A. isimli şahıslara kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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