Aydın'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 11 Ton Ele Geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde KOM ekipleri yaptıkları operasyonda piyasa değeri 568 bin lira olan kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından akaryakıt kaçakçılığı faaliyetlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Köşk Çarşı Mahallesi'nde seyir halinde bulunan ve ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu tankerde bulunan piyasa değeri yaklaşık 568 bin lira olan 11 ton karışımlı akaryakıta el konuldu. Araçta bulunan M.E.A. ve E.A., M.A. isimli şahıslara kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı. - AYDIN