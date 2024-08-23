Aydın'da Jandarma Ekipleri Çevre Koruma Çalışmalarına Devam Ediyor

Aydın'da çevre koruma çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, Germencik ilçesinde bulunan Magnesia Antik Kenti ve 800 yaşındaki Anıt Ağacı kontrol etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince çevre koruma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekipler Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde bulunan Magnesia Antik Kenti, Selatin Mahallesi'nde bulunan 800 yaşındaki Anıt Ağacı olarak anılan çınar ağacı ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından Hıdırbeyli Barajı'nda kontrol çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca denetimlerde vatandaşlar, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması konularında bilgilendirilerek çocuklara da Jandarma Dergisi kitabı dağıtıldı. - AYDIN