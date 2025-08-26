Aydın'da İncir Hırsızlığına Karşı Jandarma Denetimi

Aydın'ın Koçarlı ve Sultanhisar ilçelerinde incir hırsızlığına yönelik jandarma ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca müşterek olarak Koçarlı ilçesi ve Sultanhisar ilçesi Yağdere, İncealan, Demirhan, Kılavuzlar, Uzunlar Mahallelerinde tarımsal ürün hırsızlıklarının (İncir) önlenmesine yönelik Jandarma Komando, Asayiş, Motorlu Asayiş Timleri ile Trafik Jandarması tarafından önleyici devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Devriye esnasında bahçede, tarlada çalışan vatandaşlar ile çiftçiler hırsızlık olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda da bilgilendirildi. - AYDIN