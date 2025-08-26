Aydın'da İncir Hırsızlığına Karşı Jandarma Denetimi

Aydın'da İncir Hırsızlığına Karşı Jandarma Denetimi
Aydın'ın Koçarlı ve Sultanhisar ilçelerinde jandarma ekipleri, tarımsal ürün hırsızlıklarını önlemek amacıyla denetim yaptı. Çiftçilere hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın'ın Koçarlı ve Sultanhisar ilçelerinde incir hırsızlığına yönelik jandarma ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca müşterek olarak Koçarlı ilçesi ve Sultanhisar ilçesi Yağdere, İncealan, Demirhan, Kılavuzlar, Uzunlar Mahallelerinde tarımsal ürün hırsızlıklarının (İncir) önlenmesine yönelik Jandarma Komando, Asayiş, Motorlu Asayiş Timleri ile Trafik Jandarması tarafından önleyici devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Devriye esnasında bahçede, tarlada çalışan vatandaşlar ile çiftçiler hırsızlık olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda da bilgilendirildi. - AYDIN

