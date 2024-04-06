Aydın'da Depodan Demir Hurda ve Tamir Anahtarları Çalındı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir depodan 2 bin lira değerinde demir hurda ve tamir anahtarları çalan şüpheliler yakalandı.

Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden bir şahsın deposunda bulunan yaklaşık 2 bin TL değerinde demir hurda ve tamir anahtarlarının kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalındığı ihbar edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayını A.E ve F.G isimli şüpheli şahısların araçla gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheli şahıslar, Buharkent ilçesinde çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanarak adli işlemlere başlandı. - AYDIN