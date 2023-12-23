Üye Girişi
Haberler

Aydın'da balık işleme tesisinde 8 işçi zehirlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'ın Çine ilçesinde faaliyet gösteren bir balık işleme tesisinde çalışan 8 işçi, makine temizliği sırasında zehirlendi. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir balık işleme tesisinde çalışan 8 işçi zehirlendiği iddiası ile hastaneye kaldırılırken, işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir balık işleme tesisinde 8 işçi, iddiaya göre makine temizliği yaparken fenalaştı. İşçilerin fenalaşması üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Makine temizliği sırasında kullanılan bir temizlik maddesinden dolayı işçilerin zehirlenmiş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fatma Özkul kimdir? Prof. Dr. Fatma Özkul kaç yaşında, nereli? Fatma Özkul hayatı ve biyografisi! Mıknatıs altını çeker mi? Mıknatıs altın maddesini çekiyor mu, çekmiyor mu? Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden? Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne? 23 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 21 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 23 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Nevzat Şimşek kimdir? Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Fatma Kanca kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 23 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title