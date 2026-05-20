Haberler

Aydın'da 5 bin litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi

Aydın'da 5 bin litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. İki şahsa 499 bin 720 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplamda 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesinde belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan denetim ve aramalarda toplam 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince 2 şahsa, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Şahıslara toplam 499 bin 720 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapıkule'de gurbetçiye 227 bin liralık hız cezası

Gurbetçiye ülkesine dönerken sınır kapısında şok!
Melisa Döngel doyasıya eğlendi, dans performansı dikkat çekti

Ünlü oyuncudan ağızları açık bırakan dans
Ziraat Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek

Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu
MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

MHP, o belediye başkanının kalemini kırdı!

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor

AK Parti'ye gelin oluyor
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Esnaf kepenk kapattı, tahliyeler başladı