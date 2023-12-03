Avukatın SGK borcu nedeniyle hesaplarına bloke konuldu, haciz uygulaması kaldırıldı

Denizli'de vasi olarak atandığı kişinin SGK'ya olan 217 bin TL'lik borcu nedeniyle tüm hesaplarına bloke konulan avukat Nuran Aksu'nun medyada büyük yankı uyandıran haberlerin ardından uygulanan haciz uygulaması kaldırıldığı öğrenildi.

Denizli'de vasi olarak atandığı kişinin SGK'ya olan 217 bin TL'lik borcu nedeniyle tüm hesaplarına bloke konulan avukat Nuran Aksu'nun medyada büyük yankı uyandıran haberlerin ardından uygulanan haciz uygulaması kaldırıldığı öğrenildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 38 yıllık avukat Nuran Aksu, 2020 yılında Çivril Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararı ile hırsızlık suçundan cezaevine giren Aydın C. isimli kişiye mahkeme kararıyla vasi olarak atandı. Vasilik görevi mahkeme tarafından 2022 yılında sona eren Aksu, vergi borcunu ödemek için bankaya gittiğinde görevlinin tüm hesaplarına tedbir konulduğunu söylemesi üzerine şoke oldu. Banka memurundan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bloke konulduğu öğrenen Aksu, ne olduğunu anlamak için SGK'yı aradı. Şoku atar atmaz kurum ile irtibata geçen Aksu, müvekkilinin 217 bin TL'lik borcu sebebiyle tedbir konulduğu bilgisine ulaştı. İlk defa böyle bir durumun yaşandığını belirten avukat Nuran Aksu, tüm başvurularına rağmen SGK geri adım atmamıştı.

Tüm girişimlerine rağmen olumsuz yanıt alan Nuran Aksu, İhlas Haber Ajansı'nın tüm kamuoyuna yaşananların duyulması ile ilgili kuruluşlar devreye girdi. Aksu'nun haciz uygulamasının yanlış bir karar olduğunun anlaşılması üzerine, ilgili kuruluşlar banka hesaplarına uygulanan haciz uygulamasını kaldırdı. Yaşadığı maddi zorlukları aşması nedeniyle rahat bir nefes alan Aksu, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. - DENİZLİ