Avrupalı çiftçilerden Brüksel'de traktörlü protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de traktörleriyle toplanmaya başlayan Avrupalı çiftçiler, konvoy oluşturup havai fişek ateşleyerek Avrupa Birliği (AB) liderlerinin bir araya geleceği zirve öncesi tarım politikalarını ve Güney Amerika ticaret bloğu Mercosur ile önerilen serbest ticaret anlaşmasını protesto etti.

Avrupalı çiftçiler, AB liderlerinin buluştuğu zirve öncesi tarım politikalarını ve Güney Amerika ticaret bloğu Mercosur ile imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına tepkilerini göstermek amacıyla traktörleriyle Belçika'nın başkent Brüksel'e geldi. Çiftçiler, Avrupa tarım örgütü Copa-Cogeca'nın öncülüğünde düzenlenecek protestoda 27 AB ülkesi liderinin bir araya geldiği Europa Binası'na çok yakın bir konumda bulunan Lüksemburg Meydanı'nda toplanmaya başladı. Traktörleriyle bazı yolları kapatan çiftçiler, havai fişek patlattı. Polis ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık verdi. Bugün yerel saatle 10 bin çiftçiyle 11.00'de başlaması beklenen iki büyük protesto, 17.00'ye kadar devam edecek.

Çiftçiler, AB liderler toplantısında görüşülecek Mercosur anlaşmasının, tarım devi Brezilya ve diğer komşu ülkelerden gelen daha ucuz ürünlerle rekabet etmelerinim zor olacağını belirtiyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirveden sonra Brezilya'da anlaşmayı imzalamayı hedefliyor ancak AB üyesi ülkelerin onay verip vermeyeceği henüz net değil. - BRÜKSEL