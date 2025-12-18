Haberler

Avrupalı çiftçilerden Brüksel'de traktörlü protesto

Avrupalı çiftçilerden Brüksel'de traktörlü protesto
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brüksel'de bir araya gelen Avrupalı çiftçiler, AB liderlerinin zirvesi öncesinde tarım politikalarını ve Mercosur ile yapılması planlanan serbest ticaret anlaşmasını protesto etti. Traktörlerle yolları kapatan çiftçiler, havai fişek ateşleyerek tepkilerini gösterdiler.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de traktörleriyle toplanmaya başlayan Avrupalı çiftçiler, konvoy oluşturup havai fişek ateşleyerek Avrupa Birliği (AB) liderlerinin bir araya geleceği zirve öncesi tarım politikalarını ve Güney Amerika ticaret bloğu Mercosur ile önerilen serbest ticaret anlaşmasını protesto etti.

Avrupalı çiftçiler, AB liderlerinin buluştuğu zirve öncesi tarım politikalarını ve Güney Amerika ticaret bloğu Mercosur ile imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına tepkilerini göstermek amacıyla traktörleriyle Belçika'nın başkent Brüksel'e geldi. Çiftçiler, Avrupa tarım örgütü Copa-Cogeca'nın öncülüğünde düzenlenecek protestoda 27 AB ülkesi liderinin bir araya geldiği Europa Binası'na çok yakın bir konumda bulunan Lüksemburg Meydanı'nda toplanmaya başladı. Traktörleriyle bazı yolları kapatan çiftçiler, havai fişek patlattı. Polis ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık verdi. Bugün yerel saatle 10 bin çiftçiyle 11.00'de başlaması beklenen iki büyük protesto, 17.00'ye kadar devam edecek.

Çiftçiler, AB liderler toplantısında görüşülecek Mercosur anlaşmasının, tarım devi Brezilya ve diğer komşu ülkelerden gelen daha ucuz ürünlerle rekabet etmelerinim zor olacağını belirtiyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirveden sonra Brezilya'da anlaşmayı imzalamayı hedefliyor ancak AB üyesi ülkelerin onay verip vermeyeceği henüz net değil. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti

İfade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
title