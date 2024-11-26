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Avda Arkadaşının Tüfeğinden Çıkan Saçmalarla Hayatını Kaybetti

Avda Arkadaşının Tüfeğinden Çıkan Saçmalarla Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Akşehir ilçesinde, avlanma sırasında arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralanan Emre Coşkun hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili A.B. gözaltına alındı ve tahkikat sürüyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, birlikte ava gittiği arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların hedef olan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, A.B. ile Emre Coşkun (30) Çamlı Mahallesi'nde avlanmaya başladı. Av sırasında iddiaya göre yanlışlıkla arkadaşı A.B. tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların karnına isabet ettiği Emre Coşkun ağır yaralandı. Emre Coşkun, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Coşkun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra A.B. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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