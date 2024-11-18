Avcılar'da Sünger İmalathanesinde Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
Avcılar'daki 4 katlı iş hanının 2. katında yer alan sünger imalathanesinde meydana gelen yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Avcılar'da 4 katlı iş hanındaki sünger imalathanesinde yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi
İSTANBUL - Avcılar'da 4 katlı iş hanının 2 katında bulunan sünger imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.