Avcılar'da Sünger İmalathanesinde Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Avcılar'da 4 katlı iş hanındaki sünger imalathanesinde yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL - Avcılar'da 4 katlı iş hanının 2 katında bulunan sünger imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.