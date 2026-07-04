Haberler

ATM'den geri çıkan parayı cüzdanına alıp kayıplara karıştı

ATM'den geri çıkan parayı cüzdanına alıp kayıplara karıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de bir vatandaş, ATM'ye yatırdığı 7 bin liranın hesabına geçip geçmediğini kontrol ederken, hazneden geri çıkan parayı sıradaki başka bir kişi cüzdanına koyup uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de bir vatandaş, ATM'ye yatırdığı 7 bin liranın hesabına geçip geçmediğini telefonundan kontrol etmek için kenara çekildi. O esnada hazneden geri çıkan parayı sıradaki başka bir vatandaş cüzdanına koyup uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz yıl 24 Ağustos'ta İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. İşçi emeklisi Mehmet Yaşasın Yalçın (57), hesabına para yatırmak için Fevzipaşa Bulvarı'ndaki bir ATM'ye geldi. Yalçın, 7 bin TL'yi hesabına yatırmak için cihazın para yatırma bölmesine koydu. Paranın ünite tarafından alındığını görünce, sıradaki kişiye yer vermek için ATM'nin önünden çekildi ve cep telefonuyla mobil bankacılık üzerinden hesabını kontrol etmeye başladı.

O esnada başka bir vatandaş işlem yapmak üzere aynı ATM'ye yaklaştı. Ancak tam o sırada bankamatik, Yalçın'ın yatırdığı parayı arıza ya da işlem iptali nedeniyle haznesinden geri çıkardı. Bölmedeki paraları gören vatandaş, parayı cüzdanına koyarak oradan uzaklaştı. O anlar bankanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Başından geçen olayı anlatan Mehmet Yaşasın Yalçın, "ATM'den cep telefonu aracılığıyla para yatırma girişimi yaptım. Parayı yatırıp onay tuşuna bastım ve bekledim. Kaldırımda beklerken, para hesabıma geçmiş mi diye telefonuma bakıyordum. O sırada vatandaşın biri geliyor. Düğmeye basıyor, parayı alıp cebine koyarak gidiyor. Bu vatandaş parayı bulduğunda bankaya teslim edebilirdi ama götürmedi. Götürmediği için de biz şikayetçi olduk ve gerekli yasal süreçleri başlattık" diye konuştu.

"Paramı getirsinler"

Paranın kendisine getirilmesini talep eden Yalçın "Biz mağdur olduk. Parayı hesabıma, fatura ödemek, bazı borçlarım vardı onları kapatmak ve telefon masraflarını ödemek için yatırdım. Bankamatiği sık kullanıyorum. Böyle bir durum hiç aklıma gelmezdi. Şahıs parayı alıp kendi malıymış gibi götürüyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Bir anda sulara kapıldı
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler

Görüntüler inanılmaz! Ülke tarihinde böyle veda görülmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret