Ataşehir'de Fabrika Bahçesinde Yangın

Ataşehir'de Fabrika Bahçesinde Yangın
Ataşehir'de bir fabrikanın geri dönüşüm alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmaksızın fabrikada maddi hasar oluştu.

Ataşehir'de bir fabrikanın bahçesindeki geri dönüşüm alanında yangın çıktı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın bahçesinde geri dönüşüm amacıyla biriktirilen kağıtların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler, yangını fabrikanın diğer alanlarına sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

