Haberler

Arnavutköy'de Tır Tamirhanesinde Yangın Çıktı
Güncelleme:
Arnavutköy'de bir tır tamirhanesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Arnavutköy'de bulunan bir tır tamirhanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Olayda yaralanma veya can kaybı olmazken tamirhanede ağır hasar oluştu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Arnavutköy'ün Boğazköy İstiklal Mahallesi Rauf Sokakta bulunan tır tamirhanesinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine Arnavutköy, Sultangazi ve Başakşehir'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri çevredeki diğer araçlara ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının ilk çıktığı anlarda alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla, itfaiye ekiplerinin çalışması ise dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde alevlerin kısa sürede tüm tamirhaneyi sardığı, yoğun dumanın gökyüzüne yükseldiği ve ekiplerin yangına müdahalesi yer aldı.

Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
