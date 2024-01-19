Arnavutköy'de plastik imalatı yapılan işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Arnavutköy'de plastik imalatı yapılan işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Plastik imalatı yapılan işyerinde yangın çıktı: Polisi görünce kaçmaya çalışan yabancı uyruklu işçiler yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bazı çalışanlar polisi görünce kaçmaya başladı. Polis ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye gelerek çalıştığı tespit edilen işçileri yakalayarak gözaltına aldı.

Yangın, bugün saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan plastik imalatı yapıldığı öğrenilen yaklaşık 2 bin metrekarelik bir işyerinde bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemli alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmeye yönelik çalışma yaptı. Çıkan yangın esnasında içeride çalışan ve dışarıya çıkan yabancı uyruklu işçilerin bir kısmı polisi görünce koşarak kaçmaya çalıştı. Polis ile işçiler arasında kovalamaca yaşanırken işçiler yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin neden kaçtıklarına yönelik yaptığı çalışmada ise işçilerin yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve izinsiz çalıştıkları bu nedenle kaçtıkları öğrenildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın anları ve kaçan işçilerin yakalandıktan sonraki anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.