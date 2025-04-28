İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Putin geçici ateşkes ilan etti

Putin'den Ukrayna'da 3 günlük ateşkes! Özel bir sebebi var
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

Dünyayı sarsan Türkiye iddiasına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
Şoförü ifade verdi! Fon vurgununda Fatih Terim'i zora sokacak sözler

Şoförü ifade verdi! Fon vurgununda Terim'i zora sokacak sözler

Arnavutköy'de Fabrika Deposunda Yangın)

Arnavutköy'de Fabrika Deposunda Yangın)
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bir fabrika deposunda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki araziye sıçradı. İşçilerin yangına müdahale ettiği anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

Arnavutköy'de bir fabrika deposunda çıkan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılarak çevredeki araziye sıçradı. Korkutan yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir fabrika deposunda çıktı. Depo içerisinde bulunan havalandırma sistemlerinin motorunda çıktığı öğrenilen yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Fabrika çevresinde bulunan çayırlık araziye sıçrayan yangını fark eden işçiler yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, ihbarlar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler arazi üzerinde hızla yayılan yangının fabrikaya sıçramaması için adeta seferber oldu. Ekiplerin yoğun uğraşı sonucunda kontrol altına alınan yangının ilk anları ve işçilerin müdahale ettiği anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalışan işçiler ve yoğun rüzgar nedeniyle hızla büyüyen yangın görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.