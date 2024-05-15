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Arnavutköy Çevre Yolunda Yarış Organizasyonu Tehlike Saçtı

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Sosyal medya üzerinden haberleşip Arnavutköy çevre yolunda yarış organizasyonu düzenleyen şahısların tehlikeli hareketleri sonucunda bir kaza meydana geldi. Yaralanan sürücünün sağlık durumu ise iyiye gidiyor.

Sosyal medya üzerinden haberleşip Arnavutköy çevre yolunda yarış organizasyonu düzenleyen şahıslar yürekleri ağza getirdi. Sürücülerden birisi yarış başladıktan kısa bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken yaralı sürücüsünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Arnavutköy'de bir kaç kişi sosyal medya üzerinden araçlarını paylaşarak yarış daveti. Daha sonra belirledikleri saatte paylaştıkları konumda buluşan şahıslar yarışmaya başladı. Çevre yolunu kullanan şahıslar yarış uğruna hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

Sürücülerden birisi yarış başladıktan kısa bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpışma sonrasında savrulan 34 ERF 513 plakalı otomobil içerisindeki sürücü Emir Yılmaz (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkartılan sürücü daha sonra Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla alakalı çalışma yaparken, yol kısa süre tek şeride düşürüldü. Kazaya başka bir aracın karışmaması muhtemel faciayı önlerken gençlerin sosyal medyadan birbirine yaptığı çağrıların görüntüleri de ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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