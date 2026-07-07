Antalya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştıkları değerlendirilen 17 şüpheli hakkında inceleme yapıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 325 milyon 509 bin 974 lira 18 kuruş para hacmi tespit edildi.

Ekipler, bugün Antalya merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, 4 şüphelinin firari olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 100 bin lira balya halinde nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı