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Antalya'da trafik denetiminde 7 bin TL ceza yazıldı

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Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan trafik ve asayiş denetimine takılan sürücüye yetersiz ehliyet ve farklı ihlallerden toplamda 7 bin TL ceza yazıldı.

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan trafik ve asayiş denetimine takılan sürücüye yetersiz ehliyet ve farklı ihlallerden toplamda 7 bin TL ceza yazıldı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede trafik güvenliğini ve asayişi sağlamak amacıyla trafik ve asayiş denetimlerini ilçenin farklı noktalarında sürdürmeye devam ediyor. Ekipler, yaptıkları denetimlere eksik evrakı olan ve kural ihlalinde bulunan sürücülere gerekli idari para cezasını uyguluyor. Özellikle motosiklet sürücülerine ağırlık veren ekipler, kask takmayan sürücülere de gerekli cezayı yazarak uyarılarda bulunuyor. Bu kapsamda; İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin dur ihtarında bulunduğu 07 BPN 682 plakalı motosiklet sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edilerek yetersiz ehliyet ve farklı kural ihlallerinden toplamda 7 bin TL ceza yazıldı. Ehliyetinin olduğunu söyleyerek cezadan kurtulmaya çalışan sürücüye, gerekli kurallar anlatılarak uyarılarda bulunuldu.

'2 araca 25 bin TL ceza yazıldı'

Kural ihlallerinin ve trafik kontrollerinin sağlanması açısından İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimde ayrıca; 25 araç ve 40 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Eksik evrakı bulunan ve trafik kurallarına uymayan 2 araç sürücüsüne ise toplamda 25 bin TL ceza yazıldı. GBT sorgusu yapılan 40 şahısta ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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