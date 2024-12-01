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Antalya'da Patenci Gençlerin Tehlikeli Yolculukları Sürüyor

Antalya'da Patenci Gençlerin Tehlikeli Yolculukları Sürüyor
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Antalya'da bir gencin kamyonetin arkasına tutunarak hayatını kaybetmesine rağmen, benzer tehlikeli hareketler yapan gençler kameralara yansıdı.

Antalya'da patenci bir gencin arkasına tutunduğu kamyonette dengesini kaybederek aracın altında kalarak hayatını kaybetmesine rağmen, paten yapan gençler tehlikeli hareketlerine devam ediyor.

Antalya'da 27 Nisan tarihinde kamyonetin arkasına tutunup, dengesini kaybedince arkadan gelen otomobilin altında kalan patenli 14 yaşındaki Berat Bayram, hayatını kaybetmişti. Yaşanan feci olaya rağmen kentin farklı noktalarında patenli çocukların tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde süratli giden halk otobüsünün arkasına tutunan 3 patenci dikkat çekerken, bir başka görüntüde ise bir gencin kamyonet kasasına tutunduğu görüldü. Kepez bölgesinde çekilen bir başka görüntüde ise seyir halindeki araca tutunan gençlerin rahat hareketleri dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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