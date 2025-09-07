Antalya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazözler ve su ikmal araçlarıyla müdahale ediyor.
Antalya'nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'nde çıkan ormanlık alandaki yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahalede bulunuluyor. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa