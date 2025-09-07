Haberler

Antalya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Antalya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Güncelleme:
Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazözler ve su ikmal araçlarıyla müdahale ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'nde çıkan ormanlık alandaki yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahalede bulunuluyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
