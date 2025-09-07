Antalya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Antalya'nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'nde çıkan ormanlık alandaki yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahalede bulunuluyor. - ANTALYA