15 gün önce taşıdığı işyeri gözlerinin önünde küle döndü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, iş yerinde büyük maddi hasara yol açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde sahibinin yaklaşık 15 gün önce taşındığı motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı. Sahibinin güvenlik kamerasının uyarısı ile fark ettiği ve gözlerinin önünde küle dönen iş yeri yangınında kimse yaralanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Altınova Orta Mahalle Antalya Caddesi üzerinde bulunan motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına anında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

İş yeri sahibi Tufan Kaymaz, güvenlik sisteminden gelen uyarılar üzerine durumu fark ettiğini belirterek, "İş yerinde kurulu güvenlik sisteminden sürekli 'içeriye zorlama' uyarısı geliyordu. Kameraları kontrol ettiğimde net bir şey göremedim. Polisi yönlendirmelerini istedim, ben de olay yerine geldim. Geldiğimde dükkan yanıyordu, itfaiye müdahale ediyordu" dedi.

İş yerinde ağırlıklı olarak yedek parça, yağ, filtre ve çeşitli motor ekipmanlarının bulunduğunu ifade eden Kaymaz, içeride 4 motosiklet ile müşterilere ait araçların da olduğunu söyledi. Yangında yaklaşık 20 milyon liralık zarar oluştuğunu belirten Kaymaz, iş yerini yaklaşık 15 gün önce taşıdığını ve henüz düzenini tam kuramadan böyle bir olay yaşadığını dile getirdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
