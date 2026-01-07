Haberler

Ehliyet yetersizliği gerekçesiyle ceza yiyen üniversite öğrencisi: "Şu an duygu falan kalmadı bende, bu borcu nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum"

Ehliyet yetersizliği gerekçesiyle ceza yiyen üniversite öğrencisi: 'Şu an duygu falan kalmadı bende, bu borcu nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da motosiklet kullanan öğrencinin ehliyetinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 11 bin lira ceza kesildi. Öğrenci, bu cezanın maddi zorluklar yaratacağını ve borcunu nasıl ödeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Antalya'da uygulama noktasında durdurulan motosiklet sürücüsüne ehliyetinin kullandığı araca yetersiz olması nedeniyle 11 bin lira ceza kesildi. Cezanın ardından sitem eden öğrenci, "Şu an duygu falan kalmadı bende, şimdi hislerimi de kaybettim, bu borcu nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kültür Mahallesi Kültür Kafeler Caddesi üzerinde rutin uygulama yapan polis ekipleri, 01 BDK 486 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü Eyüp T.'nin kullandığı motosiklet için sahip olduğu ehliyet sınıfının yetersiz olduğu tespit edildi. Bursa'dan üniversite eğitimi için Antalya'ya geldiğini belirten Eyüp T., motosikleti yaklaşık iki hafta önce satın aldığını, ehliyetini ise geçen hafta çıkardığını ancak sistemde görünmediğini iddia etti. Sürücüye "ehliyet yetersizliği" gerekçesiyle 11 bin lira idari para cezası uygulandı.

"Cezadan sonra duygu falan kalmadı bende, şimdi hislerimi de kaybettim"

Eyüp T., öğrenci olduğunu ve geçimini kendi imkanlarıyla sağladığını belirterek, "Aslında ehliyetim var ama Nüfus Müdürlüğünden belge çıkartmamışım. Bu yüzden ceza yedim. Öğrenciyim, maddi durumum çok kısıtlı. 11 bin lira benim 3 aylık bursum. Ailemden çok destek almıyorum, çalışarak geçiniyorum. Şu an duygularımı soracak olursanız duygu falan kalmadı bende, şimdi hislerimi de kaybettim. Bu borcu nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı

Bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi