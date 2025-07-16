Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 28 Bin Makaron ve 6 Bin Sigara Ele Geçirildi

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 28 Bin Makaron ve 6 Bin Sigara Ele Geçirildi
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Antalya'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında toplam 28 bin 300 makaron ve yaklaşık 6 bin kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 3 aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da son 1 haftada yapılan operasyonlarda 28 bin makaron, 6 bine yakın kaçak sigara ve çok sayıda emtia ele geçirildi. Ayrıca 3 aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yürütülen çalışmalar kapsamında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan 6 ayrı olayda 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 28 bin 300 adet kaçak makaron, 5 bin 926 paket kaçak sigara, 608 adet kaçak emtia, 74 adet elektronik sigara ve 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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