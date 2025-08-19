Antalya'da Kaçakçılığa Geçit Yok: 39 Bin Şişe İçki Ele Geçirildi

Antalya'da polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında 39 bin 944 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenledi. Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde iş yeri, depo ve evlere düzenlenen baskınlarda 38 bin 944 şişe kaçak içki, 2 bin 600 litre akaryakıt, 440 paket sigara ve 26 kilogram tütün ele geçirildi.

"5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan 4 olayda toplam 8 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA