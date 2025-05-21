Antalya'da Kaçak Telefon Aksesuarı Operasyonu

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aksu'da belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda, 3 adet dizüstü bilgisayar, 350 adet şarj aleti, 100 adet şarj kablosu, 575 adet kulaklık, bin 418 adet çeşitli telefon aksesuarı, 240 adet powerbank ve 42 adet mobil oyun kumandası ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA