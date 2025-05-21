Antalya'da Kaçak Telefon Aksesuarı Operasyonu

Antalya'da Kaçak Telefon Aksesuarı Operasyonu
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Antalya'nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 dizüstü bilgisayar, 350 şarj aleti, 100 şarj kablosu, 575 kulaklık, 1,418 telefon aksesuarı, 240 powerbank ve 42 mobil oyun kumandası bulundu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aksu'da belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda, 3 adet dizüstü bilgisayar, 350 adet şarj aleti, 100 adet şarj kablosu, 575 adet kulaklık, bin 418 adet çeşitli telefon aksesuarı, 240 adet powerbank ve 42 adet mobil oyun kumandası ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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