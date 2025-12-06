Antalya'da kaçak alkol operasyonu: 52 bin litre etil alkol ele geçirildi
Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir işyerinde 52 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarmanın bir işyerinde gerçekleştirdiği aramada 52 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, Kepez ilçesinde 1 şüpheliye ait işyerinde yapılan aramada 52 bin litre kaçak etil alkol, kaçak parfüm ile etil alkol dolumunda kullanılan ambalaj ve dolum materyalleri ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa