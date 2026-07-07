Haberler

Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarına eş zamanlı denetim

Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarına eş zamanlı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da asayiş ve kamu düzeni için 578 günübirlik konaklama yeri ile araç kiralama firmalarına eş zamanlı denetim yapıldı, 4 işletmeye idari işlem uygulandı.

Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ile araç kiralama firmalarına yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, mevcut asayiş ve kamu düzeninin sürdürülmesi, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk oluşturan unsurların önlenmesi, suça karışan kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla il genelinde denetim yapıldı. 578 günübirlik konaklama yerinde yapılan kontrollerde, anlık veri göndermediği belirlenen 1 günübirlik konaklama işletmesi ile 1 araç kiralama firmasına, çalışan kaydı yapmadığı tespit edilen 1 işletmeye ve kayıtsız konaklama yaptırdığı belirlenen 1 kişiye idari işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti

Tarihi zirve resmen başladı! Erdoğan ilk kabulünü gerçekleştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafik magandasından iğrenç hareketler! Önce dilini çıkardı, sonra cinsel organını gösterdi

Aman dikkat! Bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir
Bakan Bolat: Türkiye, NATO müttefikleri arasında güçlü bir konumdadır

Bakan Bolat'tan Türkiye'nin NATO'daki konumuna ilişkin açıklama
Sultanbeyli'de trafikte tartıştığı sürücüye uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli yakalandı

Bu görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Faturası hayli ağır oldu
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi

TRT spikerinden efsane Trump göndermesi! Herkes bu sözleri paylaşıyor
24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek

24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar

İlk kez Ankara'da duyurdu! NATO'dan art arda dev adımlar