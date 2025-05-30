Antalya'da Dolu ve Sağanak Yağış Seraları ve Araçları Vurdu

Antalya'da Dolu ve Sağanak Yağış Seraları ve Araçları Vurdu
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Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, tarım alanlarına ve özellikle park halindeki araçlara zarar verdi. Tesla marka lüks bir otomobilin camları da kırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, seralara ve araçlara zarar verdi. Dolu yağışı sırasında Tesla marka bir otomobilin camları kırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarılarının ardından aniden bastıran yağış, başta tarım alanları olmak üzere birçok noktada zarara neden oldu. Eskiyörük, Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde dolu yağışı nedeniyle çok sayıda seranın naylon örtüleri parçalanırken, park halindeki bazı araçların camları da kırıldı. Dolu yağışının etkili olduğu bölgede Tesla marka bir lüks otomobilin camlarının kırıldığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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