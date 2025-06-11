Antalya'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Vitrin İçine Girdi

Antalya'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Vitrin İçine Girdi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kozmetik mağazasının vitrininden içeri girdi. Şans eseri sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, kaldırımı aşarak iş yerinin vitrininden içeri girdi. İş yerinde maddi hasar oluşurken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatte seyir halindeki Onur Ş.'in kullandığı 07 AYS 872 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki dubaları aşarak kozmetik mağazasının vitrininden içeri girdi. Kaldırımda kimsenin olmaması muhtemel bir facianın yaşanmasını önlerken, otomobil sürücüsü şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, başta kozmetik mağazasının vitrini olmak üzere raflardaki ürünler zarar gördü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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