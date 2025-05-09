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Antalya'da Boya Atölyesinde Yangın: 12 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya'da Boya Atölyesinde Yangın: 12 Kişi Dumandan Etkilendi
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Antalya'da bir boya atölyesinde çıkan yangında, yangınla müdahale eden 12 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda bazı çalışanlarda yanıklar oluştu.

Antalya'da boya atölyesinde çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi

ANTALYA - Antalya'da sanayi sitesinde bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Büyük panik yaşanan olayla boya ve tiner gibi yanıcı maddeleri işyerinden çıkarmak için müdahale etmek isteyen 12 kişi dumandan etkilendi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5006 sokak üzerinde bulunan bir boya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boya yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle işyerinde büyük panik yaşanırken, çalışanlar yangının büyümemesi için işyeri içerisinde bulunan yanıcı maddeleri dışarı çıkarmaya çalıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Boya ve yanıcı malzemeleri çıkardılar

Yangın sırasında boya malzemeleri dışarı çıkarmak için çabalayan işyeri sahibi ve çalışanlar dahil çok sayıda kişi dumandan etkilendi. Bazı çalışanların ellerinde yanıklar oluştu. 112 Acil Sağlık çalışanları dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde hazır bulunan ambulanslarda oksijen verilerek ilk müdahaleleri yapıldı. Yangını fark ederek müdahale etmek isteyen vatandaşlardan İsmail Güneş, "Yangını fark edince, çatıya çıkarak söndürmeye çalıştık. İçeride bulunan araçları dışarı çıkartarak, müdahale ettik ama söndüremedik. İtfaiye geldi, söndürdü. İçeride boya ve tiner gibi yanıcı malzemeler vardı, onlar yandı. Büyük oranda maddi zarar meydana geldi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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