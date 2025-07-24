Antalya'da Beyaz Eşya Tamiri Bahanesiyle 6 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'da Beyaz Eşya Tamiri Bahanesiyle 6 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu
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Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, beyaz eşya tamiri yapma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 12 şüpheliden 10'u yakalandı. Şüphelilerin çağrı merkezi olarak kullandığı iş yerinde birçok dijital materyal ele geçirildi.

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda beyaz eşya tamiri bahanesiyle 6 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 12 şüpheliden 10'u yakalanırken, 2'sinin cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Sözde çağrı merkezi olarak kullanılan iş yerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince beyaz eşya tamiri yaptırmak isteyen vatandaşların internetten ulaştıkları 0850'li hatlar üzerinden kendilerini 'yetkili servis' gibi tanıtan dolandırıcılara yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada şüphelilerin aradıkları vatandaşların adresine teknik servis elemanı gibi gittikleri, tamir bahanesiyle sözde raporlar düzenledikleri ve vatandaşlardan farklı banka hesaplarına para havalesi yaptırdıkları tespit edildi. Hiçbir teknik hizmet sunmayan şahısların Antalya'da 16 ayrı olaya karıştıkları ve bu yolla 6 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Tespit edilen 12 şüpheliye yönelik Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin sözde çağrı merkezi olarak kullandıkları iş yerinde yapılan aramada ise 10 bilgisayar kasası, 5 dizüstü bilgisayar, müşteri bilgileri ve konuşma metinleri içeren belgeler, cep telefonları, sim kartlar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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