Antalya'da Akaryakıt Hırsızlığı Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Antalya'da TP Petrol Dağıtım A.Ş. tesisinde 4,100 ton akaryakıtın kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı.

Antalya'da TP Petrol Dağıtım A.Ş firmasına ait tesiste 4 bin 100 ton akaryakıtın kaybolduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen akaryakıt hırsızlığı soruşturmasında devasa bir akaryakıt açığı tespit edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kayıtlarında, 24 Ekim'de bir petrol rafinerisinin Antalya'daki tesisine ilişkin veriler ile bu tesise depo hizmeti sunan TP Petrol Dağıtım AŞ'nin bildirimleri arasında tutarsızlık belirlendi.

Rafineri firması, kendi adına faturalandırılan akaryakıt ürünlerinin bilgileri dışında satıldığı iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturmayı derinleştirmesi üzerine, KOM ekipleri 26 Ekim'de şirketin yönetim kurulu ve çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi.

Firari yönetim kurulu başkanı ve üst düzey yönetici

Operasyon kapsamında şirketin yönetim kurulu başkanı İ.Z. ile üst düzey yöneticilerinden A.Ç.Z.'nin yurt dışına firar ettiği belirlendi. İstanbul'da gözaltına alınan Ş.Z., Ş.H.Z., F.B. ve S.U. ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalanıp Antalya'ya getirilen H.G.K., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

3 şirket yöneticisi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden firmanın eski genel müdürü C.D. savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Şirketin mevcut genel müdürü M. B., ikmal müdürü H. G. ve Antalya'daki tesis müdürü O. E. C., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında eksik olan akaryakıtın yaklaşık 4 bin 100 ton olduğu öğrenildi. - ANTALYA

