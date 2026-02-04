Haberler

Antalya'da 2 milyon liralık boya malzemesi vurgunu

Güncelleme:
Antalya'da boya malzemeleri karşılığında 38 bin avro dolandırıcılığı yapan iki şüpheliden biri tutuklandı. Mağdur, paranın teyidi için gittiği döviz bürosuna şüphelileri götürmeden ayrıldıklarını bildirdi.

Antalya'da boya malzemeleri karşılığında aldıkları 38 bin avroyu 'döviz bürosuna teyit ettirme' yalanıyla bir vatandaşı dolandıran 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran N.Ü., geri dönüşüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere 38 bin avro (yaklaşık 2 milyon TL) bedelle boya malzemesi satın aldığını bildirdi. N.Ü. ifadesinde, ödeme yapılan şahısların paranın sahte olup olmadığının teyidi amacıyla döviz bürosunda kontrol ettirmek için aldıklarını ancak geri dönüşüm malzemesini teslim etmeden olay yerinden ayrıldıklarını ve sonrasında kendilerine ulaşılamadığını beyan ederek şikayetçi oldu. İhbar üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştiren şüphelilerin H.K. ve T.Ç. olduğu tespit edildi. Görevlilerce yakalanan H.K., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
