Antalya'da 2 milyon liralık boya malzemesi vurgunu

Antalya'da boya malzemeleri karşılığında aldıkları 38 bin avroyu 'döviz bürosuna teyit ettirme' yalanıyla bir vatandaşı dolandıran 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran N.Ü., geri dönüşüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere 38 bin avro (yaklaşık 2 milyon TL) bedelle boya malzemesi satın aldığını bildirdi. N.Ü. ifadesinde, ödeme yapılan şahısların paranın sahte olup olmadığının teyidi amacıyla döviz bürosunda kontrol ettirmek için aldıklarını ancak geri dönüşüm malzemesini teslim etmeden olay yerinden ayrıldıklarını ve sonrasında kendilerine ulaşılamadığını beyan ederek şikayetçi oldu. İhbar üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştiren şüphelilerin H.K. ve T.Ç. olduğu tespit edildi. Görevlilerce yakalanan H.K., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA