Anne ve oğlu Çomakdağ'da toprağa verilecek

Muğla'nın Milas ilçesinde bir ikamette bu sabah saatlerinde çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralanmıştı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir ikamette bu sabah saatlerinde çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralanmıştı.

Milas'ın Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'ndeki bir evde bu sabah 06.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangında evde bulunan 53 yaşındaki Nurten Dağdelen ile 16 yaşındaki oğlu Hüseyin Dağdelen yaşamını yitirdi. 75 yaşındaki P.D.'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde küçük çaplı yanıklar oluşurken, yangında yaşamını yitiren Nurten Dağdelen'in kızı 17 yaşındaki P.D.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangında yaşamını yitiren anne Nurten Dağdelen ve 16 yaşındaki oğlu Hüseyin Dağdelen, 6 Mayıs Cumartesi günü Çomakdağ Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - MUĞLA