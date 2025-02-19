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Ankaragücü Taraftar Grupları Arasında Kavga: 11 Gözaltı

Ankaragücü Taraftar Grupları Arasında Kavga: 11 Gözaltı
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Bolu'da Ankaragücü taraftar grupları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Olay sonrası 11 taraftar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Bolu'da mola verdikleri esnada Ankaragücü takımının iki farklı taraftar grubu arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu üzerinde Bolu Highway AVM'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakaryaspor ile oynayacakları maç için Ankaragücü'nün 'Gecekondu' isimli ve 'Bekarevi Çocukları' isimli taraftar grupları mola verdikleri Highway'de karşılaştı. Ankaragücü taraftarlarının kendi arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine satır, sopa, bıçak ve taşlarla saldırdı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada 1'i ağır 7 taraftar yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan taraftarlar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yürütülen incelemede yaralama olayını gerçekleştirdiği belirlenen 11 taraftar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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